¸áÁ°9»þ57Ê¬¤´¤íÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¿ÌÅÙ1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¼þËÉÂçÅçÄ®¤Ç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï°Â·ÝÆç¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï40㎞ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É3.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£