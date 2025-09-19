万博開幕から160日目、のこり24日となった9月19日。大阪メトロ・夢洲駅の利用者が集まる東ゲートには長蛇の列ができていました。午前8時50分、アーリーゲートオープンははじまっていますが、それでも地下鉄の出口から門に向かう人の多さが目立ちます。きょうの大阪の予想最高気温は31℃となっていて、なおも残暑厳しく、傘をさして並ぶ様子がみられました。きょうの会場内は「大変混雑」する見通しです。博覧会協会は、東ゲートは