『日本メガネベストドレッサー賞2025』の受賞者が、19日に発表された。内閣総理大臣の石破茂氏、木村文乃、成田悠輔氏、加賀美ハヤトとバラエティー豊かな顔ぶれとなった。【個別ショット】まさかすぎる顔ぶれ！『日本メガネベストドレッサー賞』受賞者本賞は「メガネが最も似合い」、「最も輝いている人」を表彰する眼鏡業界最大の顕彰イベントで、本表彰式は「国際メガネ展 iOFT」の併催イベントとして開催される。『日本メ