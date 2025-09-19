政府は１９日午前の閣議で、スポーツ庁の次期長官にパラリンピック競泳男子金メダリストで、日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）の河合純一委員長（５０）を充てる人事を決めた。１０月１日付。河合氏は先天性の目の病気により、１５歳で完全に視力を失った。パラリンピックでは金メダルを計５個獲得し、２０２０年にＪＰＣ委員長に就任した。現長官でアテネ五輪陸上男子ハンマー投げ金メダリストの室伏広治氏は９月末で任期満