19日午前9時10分ごろ最大震度４の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度４を十島村で観測しています。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されています。 各地の震度は、 震度４ 鹿児島十島村諏訪之瀬島＊ 震度２ 鹿児島十島村悪石島＊ です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・