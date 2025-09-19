ドラマ「ドラゴン桜」や「御上先生」などの監修で知られる西岡壱誠さん（２９）は、偏差値３５から東京大学に合格した経験を生かし、著述業や講演活動などで活躍している。子どもの頃は、とにかく勉強が苦手で、サボってばかり。ひたすらゲームに熱中していたという。（読売中高生新聞編集室林理恵）自分の中学受験なのに…「関係ない」「小学生のころから内向的なタイプでした。基本的には一人でゲームばかりしていました。