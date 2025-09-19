めしどろぼうさん１８５４年（安政元年）に創業した茨城県高萩市の老舗「たつご味(み)噌(そ)醸造」で人気ナンバーワンのしそ南蛮みそ。みその甘みと唐辛子の辛さが絶妙に合い、ご飯との相性はぴったりだ。その名の通り、食が進む。熟成みそ３種類…大葉と青唐辛子は自家栽培大型スーパーやコンビニ店の増加で取引していた小売店が減り、みその売り上げが落ちていた２００１年に販売を始めた。じっくり時間をかけて熟成させた３