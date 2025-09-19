政府は、ことし7月から来年6月までの向こう1年間のコメの需給見通しを公表しました。ことしのコメの生産量は、需要量を最大で50万トン程度上回る見込みです。農林水産省が公表した向こう1年間のコメの需給見通しによりますと、ことしのコメの需要量は、697万から711万トンと見込みました。これに対して生産量は、728万から745万トンと需要量を最大で50万トン程度上回ると見込みました。農水省は7月に、ことしのコメの生産量につい