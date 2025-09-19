システムソフトは商い伴い急動意。１８日取引終了後、民事再生手続き中のＡＩ開発企業オルツ（東京都港区）の傘下でＳＥＳ・ＤＸコンサルティング事業などを営む「わさび」「Ｇｒｅｅｎ＆ＤｉｇｉｔａｌＰａｒｔｎｅｒｓ」の２社を子会社化すると発表した。取得価額は２社合計で２億３５００万円。株式譲渡実行日は１０月１日の予定。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS