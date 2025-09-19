テクノスマートは３日ぶり反発。１８日取引終了後、５万株（自己株式を除く発行済み株数の０．４４％）を上限に１９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。これが手掛かりとなっているようだ。 東証の自己株式立会外買付取引情報によると、Ｔスマートは１９日に予定通り買い付けを実施し、５万株を取得した。 出所：MINKABU PRESS