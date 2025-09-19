ベルテクスコーポレーションはしっかり。１８日取引終了後、３０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．６０％）を上限に１９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、ベルテクスは１９日に予定通り買い付けを実施し、３０万株を取得した。 出所：MINKABU PRESS