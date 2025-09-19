三菱電機が続伸している。同社は１８日の取引終了後、フランス国立デジタル科学技術研究所（Ｉｎｒｉａ）と共同で、ＡＩの信頼性を保証する技術開発を開始すると発表。株式市場においてＡＩ関連株に対する関心度合いが高まるなか、今回の発表は三菱電の株価の支援材料となったようだ。Ｉｎｒｉａの大規模な産学連携プログラムの一環として実施する。数学的アプローチであるフォーマルメソッド技術とＡＩ技術を融合し