午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２０、値下がり銘柄数は５０８、変わらずは８７銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に卸売、医薬品、証券・商品、輸送用機器など。値下がりで目立つのはその他製品、精密機器、空運など。 出所：MINKABU PRESS