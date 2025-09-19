【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大ヒット公開中の二宮和也主演映画『８番出口』が、第30回釜山国際映画祭【ミッドナイト・パッション部門】へ正式招待され、韓国プレミアが開催された。 ■『８番出口』世界の映画祭で話題に 実写映画化が発表されて以来、「あのゲームをどうやって映画に？」と謎に包まれた映画プロジェクトとして注目を集めてきた『８番出口』。3月にわずか30秒の特報映像と俳優・二宮和也の主