【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『秒速5センチメートル』で主演を務めた松村北斗と奥山由之監督が、第30回釜山国際映画祭に参加。本作初の海外上映となる、インターナショナルプレミア上映のGuest Visit（舞台挨拶）に登壇した。 ■松村北斗と奥山由之監督が釜山の地へ到着 1996年に創設され、アジアを代表する映画の祭典として常に注目を集めている釜山国際映画祭。なかでも、本映画祭の目玉であり、