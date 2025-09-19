アメリカの半導体大手エヌビディアは、インテルに日本円でおよそ7400億円を出資すると発表しました。エヌビディアは18日、インテルの株式を1株あたり23ドル28セントで購入し、合わせて50億ドル、日本円でおよそ7400億円を出資すると発表しました。AIの開発や運用に使うデータセンター向けの半導体やパソコン向けの半導体を共同開発するとしています。インテルは、AI向けの半導体の開発で出遅れたことで業績不振に陥っていて、アメ