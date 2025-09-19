フランス軍がロシアの無人機による領空侵犯などを想定した演習を公開しました。記者「無人機による攻撃を想定して、フランス軍が地対空ミサイルを発射するための演習を行っています」演習に使われたのは、フランスとイタリアが共同開発した地対空ミサイルシステムです。フランス軍は今月8日から2週間にわたり、発射装置やオペレーションの確認などを行い、実戦配備可能な状態にしたということです。この地対空ミサイルシステムは、