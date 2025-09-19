自民党総裁選をめぐり、河野太郎前デジタル相は自らの立候補を見送り小泉農水相を支持する考えを明らかにしました。河野前デジタル相「仲間と相談をして、今回の総裁選は小泉進次郎さんを仲間のみんなで応援をしようというふうに思っております」河野氏は小泉氏を支持する理由について、政治改革や農水相としての対応を評価した上で「解党的出直しが出来る人は、誰だと考えたときに、最もふさわしいと思った」と述べました。河野氏