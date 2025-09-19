¿Í¡Ê1¡Ë¤ÎÀ¤¡Ê4¡Ëµõ¡Ê67¡Ë¤·¤­¡Ö±þ¿Î¤ÎÍð¡×¡Ä¡Ä±þ¿Î¸µÇ¯¡Ê1467Ç¯¡Ë¤«¤éÊ¸ÌÀ9Ç¯¡Ê1477Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅì·³¤ÈÀ¾·³¤¬»àÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¡¢µþÅÔ¤¬¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ë¾å¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î»´²Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂçÍð¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÆüÌîÉÙ»Ò¡Ê¤Ò¤Î ¤È¤ß¤³¡Ë¤¬¼¼Ä®¾­·³²È¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤ò·ã²½¤µ¤»¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌÀâ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±þ¿Î¤ÎÍð¤òµ¯¤³¤·¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼ÉÙ»Ò¤¬°­Ìò¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç