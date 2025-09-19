１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、次週予告で突然のベテラン俳優が映り、ネットからも驚きの声が上がった。「あんぱん」は次週、いよいよ最終週となる。この日は、ミュージカル「怪傑アンパンマン」が上演される。蘭子（河合優実）の依頼で八木（妻夫木聡）がヤムおんちゃん（阿部サダヲ）がバイトするパン店に、大量のあんパンを発注し、そのアンパンマン型あんぱんをミュージカルに来た子供達に配り