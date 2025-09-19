○ ヤクルト 5 − 0 巨人 ●＜24回戦・神宮＞18日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた宮本和知氏が、巨人・高梨雄平について言及した。高梨は0−5の7回に登板すると、先頭の内山壮真を右飛に打ち取ったが、3者連続で満塁のピンチを招く。雨が降っていた影響もあるのか、マウンド上で足元を気にするそぶりを見せる。宮本氏は「マウンドのことを気にしているんですよね、踏み出し