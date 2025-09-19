【モデルプレス＝2025/09/19】グローバルボーイズグループJO1（ジェイオーワン）の豆原一成と女優の市毛良枝が9月18日、都内で行われた映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』プレミア先行上映会に出席。豆原が、市毛からのサプライズに涙を流す場面があった。【写真】JO1豆原一成の肉体美際立つさらし姿◆市毛良枝、豆原一成からの花束に喜び本作は、コーヒーにだけはこだわりがある、ちょっと頼りなくて優しい孫・拓磨役