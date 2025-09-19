【モデルプレス＝2025/09/19】グローバルボーイズグループJO1（ジェイオーワン）の豆原一成と女優の市毛良枝が9月18日、都内で行われた映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』プレミア先行上映会に出席。豆原が、市毛をエスコートして登場した。【写真】JO1豆原一成の肉体美際立つさらし姿◆豆原一成、市毛良枝をエスコート本作は、コーヒーにだけはこだわりがある、ちょっと頼りなくて優しい孫・拓磨役の豆原と、夢を叶え