資料：岡山県空撮 帝国データバンク岡山支店が17日に発表した女性登用に関する調査結果によりますと、岡山県の企業の女性管理職の割合は平均12.2％で、前年を4.1ポイント上回り、過去最高でした。 内訳を見ると、政府が目指す「女性管理職が30％以上いる」企業が14.5％と調査開始以来最も高くなった一方、「管理職全員が男性」が43.4％でした。 女性の活躍推進のために行っていることについては（複数回答）、「性