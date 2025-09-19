☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝早川、ＤｅＮＡ＝ジャクソンＤｅＮＡは球団外国人３人目となるシーズン２ケタ勝利を挙げたジャクソンが先発する。今季２３登板し、１０勝６敗。ＤｅＮＡの外国人投手では１７年ウィーランド（２１登板１０勝２敗）、２３年のバウアー（１９登板１０勝４敗）の１０勝が最多でシーズン１１勝となれば初の快挙となる。今季の１０勝の内訳は阪神、ヤクルト、巨人が２勝、中日、広島