◆米大リーグレッズ―カブス（１８日・米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）カブスの鈴木誠也外野手が１８日（日本時間１９日）の敵地のレッズ戦に「５番・右翼」で先発出場し７回に９月初の長打となる二塁打を放った。レッズの剛球右腕グリーンがカブス打線をノーヒットに抑えていた７回２死、鈴木はカウント１―１からの低めのスプリットを引っ張ると、打球は三塁線を抜け左翼線に転がる二塁打とな