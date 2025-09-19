ダイソーをパトロールしていると、1,000円のアロマディフューザーを発見しました。ダイソーにしてはお高いですが、他所で買うよりお買い得。実際に使ってみると、お値段以上に多機能でいい買い物でした♡コンパクトなのでベッドサイドに置けるのも◎おすすめな商品なので、この機会にぜひチェックしてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式アロマディフューザー（フレイム）価格：￥1,100（税込）入力電力