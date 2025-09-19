とちぎテレビ 絢爛豪華な彫刻屋台が繰り出す鹿沼市最大規模の伝統行事「鹿沼秋まつり」が１０月に開催されるのを前に、そのＰＲのため１９日、松井正一市長がとちぎテレビを訪れ、意気込みを語りました。 鹿沼秋まつりは、全国３３の祭りとともにユネスコの無形文化遺産に登録されていて、江戸時代からおよそ４００年続く伝統行事です。 ２０台を超える彫刻屋台が威勢のいい掛け声とともに街に繰り出し複数の屋台が向き合