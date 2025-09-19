「海外旅行」というと欧米の国々を連想する人が多いかと思う。他方、近年は「海外移住」というと東南アジアが注目されている。長期滞在ビザの取りやすさのほか、生活費の安さがその理由になる。最近は東南アジアも物価高騰で生活費は安くないのが実態ではあるが、円安の中ではもともと物価の高い欧米諸国よりはまだ安いほうだ。東南アジアが移住しやすいのは物価のほかにもいろいろと「緩い」ところが多いからというのもあるだろ