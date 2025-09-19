人気YouTuberのヒカル（34）が、19日までに自身のYouTubeチャンネルに登場。双方の浮気を許容する「オープンマリッジ」宣言の余波について語った。動画の冒頭で、「交際0日婚」で結婚した妻の進撃のノア（30）が単独で出演。「なんで離婚しないの？ノアちゃんにヒカルの居ないところで本音を聞いてみました」との題名通り、現状の本音を語った。その後、ヒカルも登場し、現状について語った。「良い経験やと思うわ、俺。うまくい