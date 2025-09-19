今回ご紹介するのは、SNSで話題になって入手困難になっているセリアの商品。つけまつ毛なのですが、ヨジャドルのような目元になれる束感デザインのものが売られているんです！筆者が購入したのはブラウンで透明感がバツグン。これが110円（税込）とは驚きのクオリティです。実際の着用例もご紹介しますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：LJ つけまつげ 03 ヨジャドル ブラウン価格：￥110（税込）販売ショップ：セリア