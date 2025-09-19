19日午前1時5分ごろ、愛知県岡崎市北本郷町野添40の5階建て鉄筋コンクリートの集合住宅から、せき込みながら無言で119番があった。岡崎署によると、火災があり、住人の40代と70代ぐらいの女性が意識不明の状態で搬送された。2人の関係は不明。地元消防によると、電話越しに警報音が聞こえた。室内から出火したとみて原因を調べている。現場は名鉄名古屋線の矢作橋駅から南西に約650メートルの住宅街。