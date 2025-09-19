19日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：30）では、野性爆弾・くっきー！が、MCの川島明、田村真子アナと“秘密裏”にある戦いを行っていたことが発覚した。【写真】驚異的な記録を叩き出したくっきー！「inゼリー隠れ早飲み決戦」と題して、川島＆田村アナのMCチームと、くっきー！が、出演者たちに内緒で放送中に何本飲めるかという前代未聞の対決。番組終盤、出演者たちに当時のVTRとともにネタバラシされると