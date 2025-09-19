株式会社天空は、AYANEO社が開発したデュアルスクリーン搭載のAndroidポータブルゲーム機「AYANEO Pocket DS 国内正規版」を2025年12月上旬に発売する。9月17日よりハイビーム公式オンラインストア、ハイビーム各店舗、Amazon.co.jpで予約受付を開始。予約者には専用ハードケースがプレゼントとなり、9月30日までの先行予約者は本体価格が5％OFFとなる。本製品は、最新SoC「Snapdragon G3x Gen 2」を採用し、高性能と省電力を両立