徳島県阿波市の徳島自動車道で7月、バスとトラックが衝突し2人が死亡した事故で、徳島県警は19日に自動車運転処罰法違反の過失致死傷容疑で、死亡したトラックの運転手を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。