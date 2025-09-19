19日朝、鹿角市の中学校のグラウンドでクマ1頭が目撃されました。鹿角警察署の調べなどによりますと、19日午前5時20分ごろ、鹿角市八幡平字諸田の八幡平中学校のグラウンドにクマ1頭がいるのを、車に乗っていた40代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルで、グラウンドから東側の熊沢川方向へ立ち去ったということです。クマの目撃を受けて、八幡平中学校では、徒歩や自転車での登校はせず、校舎の玄関前まで保護者