武陵山脈と雪峰山脈に挟まれている湖南省懐化市には南北を流れる川・沅江がある。そして、2万7600平方キロメートルにわたる土地において、51民族が共に暮らし、無形文化遺産740件が育まれた。人民網が伝えた。それら数多くの無形文化遺産を武器に、懐化市は無形文化遺産・テクノロジー体験エリアや無形文化遺産研学ワークショップ、無形文化遺産広場という3つの機能エリアを一体にした五渓無形文化遺産パークを設置した。デ