ジャイアンツ戦前に引退会見ドジャースのクレイトン・カーショー投手の引退会見が18日（日本時間19日）、ジャイアンツ戦前にドジャースタジアムで行われた。家族やチームメートが見守る中、「私は引退する。安らかな気持ちだよ」と心境を語った。会見では涙を流す場面もあった。37歳のカーショーは2008年にメジャーデビュー。2011、2013、2014年とサイ・ヤング賞を3度受賞。2014年にはリーグMVPに選ばれた。今季は5月から20試