7月に山形県山形市の店からDVDプレーヤーなどを大量に盗んだとして、18日、東京都の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、東京都足立区保木間の会社役員の男（62）です。 警察によりますと男は、7月4日の午後4時5分ごろ、山形市南館西のホームセンターから、DVDプレーヤーなど14点を盗んだ疑いです。盗んだ物の合計金額は6万2295円にのぼるということです。 通報を受けた警察