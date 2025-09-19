SNSで知り合った人物に投資を勧誘され、静岡県伊豆の国市の60代の女性が現金約3220万円をだまし取られました。警察はSNS型投資詐欺事件として調べています。 被害に遭ったのは、伊豆の国市に住む無職の60代の女性です。 警察によりますと、女性は2025年6月下旬頃にSNSで知り合った人物から「もうかるからやらないか」などとFX投資に誘われ、9月中旬までの間に複数回にわたり、現金合計約3220万円を指定された口座に振り込んだと