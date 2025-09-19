お笑いコンビ、野性爆弾のくっきー！（49）が19日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時、この日は8時30分スタート）に出演。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演について語った。MCの麒麟川島明から「くっきー！さんがなんと、大河ドラマ『べらぼう』出演決定！」と祝われると、くっきー！は両手を挙げて大喜び。この日ゲスト出演した俳優染谷将太と同作で共演しており、「この間メーク室で一緒でしたね」と