Uber Japanは9月17日より、「Uber Taxi」のサービス提供を山梨県・福井県・岐阜県・岡山県にて開始した。Uber Taxi同サービスは、スマートフォンアプリ「Uber」を通じてタクシーを呼ぶことができるもの。今回のサービス開始により、対象地域は全国35都道府県への拡大となる。山梨県では、甲府市、富士吉田市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、昭和町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、福井県では、福井市、敦賀