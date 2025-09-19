テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）に本拠地・フィリーズ戦で２試合連発の５１号ソロを放ったことを報じた。３年連続本塁打王に向けて５３本でトップのシュワバーの目の前で２本差と肉薄した。ロバーツ監督は試合後、ＭＶＰ争いに「彼が打席でやっていること、マウンドでやっていることを考えれば、議論の余地なんてないよ