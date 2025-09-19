◆米大リーグブルワーズ―エンゼルス（１８日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）エンゼルスの菊池雄星投手が１８日（日本時間１９日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、両軍無得点の４回に適時遊撃内野安打で先取点を許した。チームは現在６連敗中。すでに１１年連続でポストシーズン逸は決まっているが、自身の今季７勝目を狙う。菊池は初回は１死から四球でランナーを許したが、後続を中