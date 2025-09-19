キバナコスモス国営讃岐まんのう公園提供 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、キバナコスモスが満開となっています。キバナコスモスは、他のコスモスに比べ開花期間が長く、9月いっぱい楽しめそうだということです。 キバナコスモスには、赤やオレンジなどの花を咲かせる品種もありますが、まんのう公園ではレモンイエローの花を咲かせる“レモンブライト”という品種を植えています。秋空とのコラボレ&