利用が始まったスマートフォンをマイナ保険証として使える「スマホ保険証」＝19日、東京都千代田区スマートフォンをマイナ保険証として使える「スマホ保険証」の利用が19日始まった。マイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなり、利便性の向上が目的だ。認証に必要な機器の設置など準備が整った医療機関、薬局が順次受け付ける。厚生労働省は当面は一部にとどまる可能性があるとし、初めて受診する場合などは「マイナカードも持