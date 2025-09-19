18日夕方、大館市のキャンプ場でクマ1頭が目撃されました。大館警察署の調べによりますと18日午後4時40分ごろ、大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱のキャンプ場で、公衆トイレの西側にクマ1頭がいるのを岩手県の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。付近には温泉施設や保育園、運動公園などがあります。警察が注意を呼びかけています。