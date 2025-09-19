ＧＥＮＤＡは反発。１８日取引終了後、鉄人化ホールディングス傘下の鉄人エンタープライズからカラオケ施設運営事業などを一部譲受すると発表した。カラオケ施設など７店舗を譲り受ける。これが材料視されている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS