エスポアはもみ合い。同社は１８日の取引終了後、１０月２３日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。取引開始直後は買いが入ったものの、上値を追う姿勢は限られ下げに沈んだ。投資単位あたりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性を高めるとともに、投資家層の更なる拡大を図る。 出所：MINKABU PRESS