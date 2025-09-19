テノ．ホールディングスはストップ高カイ気配。１８日取引終了後、２５年１２月期の配当予想を９円から１０円（前期９円）に増額修正すると発表した。 あわせて株主優待制度を導入すると発表した。毎年６月末・１２月末を基準日として、６００株以上を半年以上継続して保有する株主が対象。優待内容は１万５０００円分のデジタルギフト。来年６月から始める。これらが好感され買いを呼び込んでいる。 出所：MINKAB